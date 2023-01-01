Рассказы 10. Доказательство жизни. Алексей Коротков,Сергей Тарасов,Ольга Рекуц,Дарья Равина,Дэн Шорин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как доказать, что вы живы? Признать былые ошибки человечества и смиренно пожинать плоды? Жить, как считаешь правильным, даже если при этом рискуешь прослыть конченым извращенцем? Окажитесь в шкуре писателя-новичка на всемирном литературном конкурсе, от которого зависит ваша жизнь. Отправьтесь в спасательную миссию к телескопу Хаббл, страдая фобией открытого космоса. Замуруйте себя в огромном железном монстре, чтобы схлестнуться в неравной борьбе за выживание… Рассказы-антиутопии, рассказы с актуальной повесткой и динамичным сюжетом в фантастическом сборнике «Доказательство жизни». Проект «Рассказы», юбилейный выпуск.



Рассказы 10 слушать на видеосервисе Wink.