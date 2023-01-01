Рассказы 10. Доказательство жизни. Алексей Коротков,Сергей Тарасов,Ольга Рекуц,Дарья Равина,Дэн Шорин
Wink
Аудиокниги
Рассказы 10. Доказательство жизни. Алексей Коротков,Сергей Тарасов,Ольга Рекуц,Дарья Равина,Дэн Шорин

Рассказы 10. Доказательство жизни. Алексей Коротков,Сергей Тарасов,Ольга Рекуц,Дарья Равина,Дэн Шорин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Как доказать, что вы живы? Признать былые ошибки человечества и смиренно пожинать плоды? Жить, как считаешь правильным, даже если при этом рискуешь прослыть конченым извращенцем? Окажитесь в шкуре писателя-новичка на всемирном литературном конкурсе, от которого зависит ваша жизнь. Отправьтесь в спасательную миссию к телескопу Хаббл, страдая фобией открытого космоса. Замуруйте себя в огромном железном монстре, чтобы схлестнуться в неравной борьбе за выживание… Рассказы-антиутопии, рассказы с актуальной повесткой и динамичным сюжетом в фантастическом сборнике «Доказательство жизни». Проект «Рассказы», юбилейный выпуск.

Рассказы 10 слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг