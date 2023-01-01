Расскажите историю! Как использовать силу сторителлинга, чтобы покорить сердца, изменить мнения и получить результаты. Роб Бизенбах. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Искусство сторителлинга — один из базовых коммуникационных навыков. Рассказывая и слушая истории, люди учатся, дружат, обмениваются эмоциями, знаниями друг о друге и просто развлекаются. Настоящий рассказчик умеет убеждать, продавать, разряжать обстановку, успокаивать и вдохновлять.

Хорошая новость: вы можете научиться интересно рассказывать, даже если сейчас стесняетесь произнести тост на дне рождения собственной бабушки. И поможет вам в этом книга Роба Бизенбаха «Расскажите историю!». Послушайте аудиосаммари — и вы узнаете, как работают хорошие истории, из чего они состоят, как помогают развивать личный и любой другой бренд. Освоив навыки сторителлинга, вы больше не будете бояться ударить в грязь лицом, когда нужно «сказать несколько слов», и узнаете, почему можно шутить на похоронах, а на свадьбах этого делать не стоит.



Расскажите историю! Как использовать силу сторителлинга, чтобы покорить сердца, изменить мнения и получить результаты слушать на видеосервисе Wink.