Рассказать до конца. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Много лет назад Лидия Позднякова развелась с мужем Павлом, не выдержав его безответственного отношения к ней и маленькому ребенку. Позже она вышла замуж за Геннадия. Тот усыновил Мишу – сына Лидии и Павла – и вырастил его как родного. Спустя много лет Лидия узнает, что Павел приехал в ее город с Севера и встретился с Мишей. Сын возмущен тем, что не знал о своем родном отце. Лидия встревожена – Павел угрожает разрушить мир в ее семье. Он задаривает сына дорогими подарками, Геннадий ревнует Мишу к биологическому отцу, запрещает Лидии общаться с Павлом. А Михаил тянется к родному отцу. Когда Лидия узнает, что Павел собирается подарить Мише квартиру, она рассказывает сыну, как мучилась с выпивающим и гуляющим Павлом. Возмущенный Миша отказывается общаться с отцом. На следующий день Павел приходит на работу к Лидии. Он говорит, что благодарен ей – после развода взялся за ум и добился успехов в жизни. Лидия узнает, что Павел каждый год приезжал в ее город – посмотреть на сына. Лидия и Павел просят друг у друга прощения. Геннадий видит эту сцену и ревнует Лидию к Павлу. Он уходит из дома. А Лидия признается сыну, что виновата перед его отцом – ведь сразу после развода он попал в аварию и сильно покалечился. Лидия не осталась ухаживать за ним и ушла. Рассказав это сыну, Лидия чувствует, что ей стало легче. Михаил уезжает на Север, а Геннадий возвращается домой.



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