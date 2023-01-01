Рассказать до конца. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Рассказать до конца. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Рассказать до конца. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Много лет назад Лидия Позднякова развелась с мужем Павлом, не выдержав его безответственного отношения к ней и маленькому ребенку. Позже она вышла замуж за Геннадия. Тот усыновил Мишу – сына Лидии и Павла – и вырастил его как родного. Спустя много лет Лидия узнает, что Павел приехал в ее город с Севера и встретился с Мишей. Сын возмущен тем, что не знал о своем родном отце. Лидия встревожена – Павел угрожает разрушить мир в ее семье. Он задаривает сына дорогими подарками, Геннадий ревнует Мишу к биологическому отцу, запрещает Лидии общаться с Павлом. А Михаил тянется к родному отцу. Когда Лидия узнает, что Павел собирается подарить Мише квартиру, она рассказывает сыну, как мучилась с выпивающим и гуляющим Павлом. Возмущенный Миша отказывается общаться с отцом. На следующий день Павел приходит на работу к Лидии. Он говорит, что благодарен ей – после развода взялся за ум и добился успехов в жизни. Лидия узнает, что Павел каждый год приезжал в ее город – посмотреть на сына. Лидия и Павел просят друг у друга прощения. Геннадий видит эту сцену и ревнует Лидию к Павлу. Он уходит из дома. А Лидия признается сыну, что виновата перед его отцом – ведь сразу после развода он попал в аварию и сильно покалечился. Лидия не осталась ухаживать за ним и ушла. Рассказав это сыну, Лидия чувствует, что ей стало легче. Михаил уезжает на Север, а Геннадий возвращается домой.

Рассказать до конца слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
30 мин / 00:30

Рейтинг