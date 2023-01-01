Распутья. Наследие Повелителя. Оксана Панкеева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Злодей повержен, но заканчивается ли на этом история? Его последователи и подданные, плоды его исследований и завоеваний – все это никуда не исчезло. Много еще предстоит потрудиться героям, прежде чем они смогут вернуться домой и сказать: «Мы победили!» Да и за добрыми соседями присматривать �стоит, а то может статься, что и вернуться-то некуда будет…



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