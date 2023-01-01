Раскрывая душу сервиса. Девять факторов стабильного успеха в бизнесе. Леонард Берри. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Когда официантка в ресторане удаляется, приняв у нас заказ, она верит, что мы не убежим, едва проглотив отбивную. Мы, в свою очередь, верим, что отбивная не будет напоминать подошву. Также официантка надеется, что мы оставим ей чаевые, а мы верим, что пиво, которое она нам рекомендует, и правда свежее.

Доверие — вот что объединяет нас всех, когда речь идет о сервисе. Так как же оправдать доверие? Есть всего один способ: выполнять обещания. Как, например, компания Dial-A-Mattress, которая обещает привезти матрас в день заказа и делает это несмотря на погоду, праздники, пробки и любые другие препятствия.

Леонард Берри исследовал 14 известных сервисных компаний, которые сохраняют позиции на рынке 30 лет и более. Он вывел девять принципов отличного сервиса, основанных не только на бизнес-практиках, но и на базовых человеческих ценностях. Для успеха в сфере сервиса нужен не просто свод правил, а образ мышления, в котором люди всегда остаются на первом месте.



Раскрывая душу сервиса слушать на видеосервисе Wink.