Ранние дела Пуаро (сборник). Агата Кристи
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Ранние дела Пуаро (сборник). Агата Кристи

Ранние дела Пуаро (сборник). Агата Кристи (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Детективы635 мин16+

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Сюжет

Сборник рассказов «Ранние дела Пуаро», ставший одной из последних прижизненных книг, появился на прилавках книжных магазинов в середине семидесятых годов. Однако события, описываемые в нем, повествуют о тех временах, когда великий частный сыщик еще только начинал становиться великим, – происходило это в 20–30-х годах прошлого века.

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