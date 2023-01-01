Ранние дела Пуаро (сборник). Агата Кристи (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сборник рассказов «Ранние дела Пуаро», ставший одной из последних прижизненных книг, появился на прилавках книжных магазинов в середине семидесятых годов. Однако события, описываемые в нем, повествуют о тех временах, когда великий частный сыщик еще только начинал становиться великим, – прои�сходило это в 20–30-х годах прошлого века.



Ранние дела Пуаро (сборник) слушать на видеосервисе Wink.