Раневская шутит. Неизвестные афоризмы. Фаина Раневская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение бестселлера «Фаина Раневская. Жизнь, рассказанная ею самой». Ранее не публиковавшиеся афоризмы великой актрисы, заслуженной матерщинницы, народной насмешницы Советского Союза. «Крылатые» остроты и анекдоты на все случаи жизни. Так язвила Раневская! «Что-то давно о себе гадости н�е слышала. Теряю популярность…» «Если тебе не в чем раскаиваться, жизнь прожита зря!» «Живу с высоко поднятой головой. А как иначе, если по горло в г. не?» «Если жизнь повернулась к тебе ж. пой, дай ей пинка под зад!»



Раневская шутит слушать на видеосервисе Wink.