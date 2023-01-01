Раневская шутит. Неизвестные афоризмы. Фаина Раневская
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Раневская шутит. Неизвестные афоризмы. Фаина Раневская

Раневская шутит. Неизвестные афоризмы. Фаина Раневская (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн130 мин16+

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Сюжет

Продолжение бестселлера «Фаина Раневская. Жизнь, рассказанная ею самой». Ранее не публиковавшиеся афоризмы великой актрисы, заслуженной матерщинницы, народной насмешницы Советского Союза. «Крылатые» остроты и анекдоты на все случаи жизни. Так язвила Раневская! «Что-то давно о себе гадости не слышала. Теряю популярность…» «Если тебе не в чем раскаиваться, жизнь прожита зря!» «Живу с высоко поднятой головой. А как иначе, если по горло в г. не?» «Если жизнь повернулась к тебе ж. пой, дай ей пинка под зад!»

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