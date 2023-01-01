Радуга над городом. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Журналист Вера Королева чувствовала себя униженной. С тех пор, как она потеряла работу, ей приходилось просить у мужа Петра деньги на содержание семьи, но он практически игнорировал ее просьбы. Вера была в отчаянии. Она видела, что муж все больше отдаляется от семьи. Во время очередного скандала Вера упрекнула супруга в том, что он совсем не думает об их сыне Максиме, но муж заявил, что двадцатидвухлетний студент может сам заработать на карманные расходы, если его не интересует учеба в институте, а только гулянки и девушки. Вера поняла, что должна надеяться на себя и продолжала поиски работы. Вскоре она нашла вакансию в городской газете «Радуга над городом». Главный редактор Михаил дал ей поручение – написать статью о незаконном захвате здания детского сада. Придя по указанному адресу, она увидела своего мужа, который обнимал хозяйку фирмы, деятельность которой она должна была расследовать. Вера решила подать на развод. Во время бурного объяснения Петр признался, что у него есть другая женщина и сказал, что его квартира Вере не достанется. Она решила уйти из дома и попросила у Михаила разрешение переночевать в редакции. Однако он предложил ей пожить у него дома в комнате дочери Маши, которая лежала на сохранении. Врачи опасались за здоровье молодой женщины в связи с тем, что у неё врожденный порок сердца. Кроме того, Маша пережила стресс – её бросил отец ребёнка. Вскоре случилось непоправимое – Маша умерла, но врачам удалось спасти ее ребенка. Михаил был подавлен, и Вера помогала ему организовать похороны, и подготовить все необходимое к выписке малыша. Вера и Михаил сблизились и решили жить вместе. Она попросила сына привезти ей оставшиеся дома вещи. Когда Максим приехал, Михаил опознал в нем парня, который бросил его беременную дочь. Вера была в шоке от поступка сына, но поняла, что должна заботиться о своем внуке. Вскоре ей позвонил муж и сказал, что расстался со своей подругой. Он предложил ей все забыть и вернуться домой. Однако Вера ответила, что она должна думать о внуке и мужчине, который стал ей дорог. На следующий день Вера и Михаил забрали своего внука из родильного дома.



Радуга над городом слушать на видеосервисе Wink.