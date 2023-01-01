WinkАудиокнигиРадостная мудрость. Принятие перемен и обретение свободы. Йонге Мингьюр Ринпоче
Радостная мудрость. Принятие перемен и обретение свободы. Йонге Мингьюр Ринпоче (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие530 мин16+
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О книге
В своей новой книге «Радостная мудрость» Йонге Мингьюр Ринпоче, автор бестселлера «Будда, мозг и нейрофизиология счастья», учит нас тому, как преодолеть проблемы и страхи современной жизни и обрести глубокое чувство спокойствия и благополучия. Основное внимание уделяется весьма актуальной в с�овременном мире и одновременно извечной проблеме тревожности и неудовлетворeнности в повседневной жизни человека.
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