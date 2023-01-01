Радикальный Фокус. Достижение ваших самых важных целей с помощью ключевых результатов (OKR). Кристина Водтке. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга Кристины Водтке «Радикальный фокус. Достижение ваших самых важных целей с помощью ключевых результатов (OKR)» посвящена методу, который связывает корпоративную стратегию с целями команд и сотрудников. Это книга-притча, в которой Водтке проводит читателя через вымышленную историю чайно�го стартапа Ханны и Джека. Получив ультиматум от своего единственного инвестора, они учатся радикальной фокусировке, поиску целей и расчету измерителей их достижения (Key Results). Во второй части книги описан сам метод и способы корректировки системы OKR относительно контекста любой компании, что делает уроки Ханны и Джека понятными для всех.



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