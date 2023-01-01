WinkАудиокнигиРадикальное принятие. Как исцелить психологическую травму и посмотреть на свою жизнь взглядом Будды. Тара Брах
Радикальное принятие. Как исцелить психологическую травму и посмотреть на свою жизнь взглядом Будды. Тара Брах (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Религия и духовная литература, Психология16+
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О книге
Радикальное принятие не подразумевает слабость или пассивность. Напротив: только оно позволяет открыться жизни и исцелиться от «транса неполноценности», свойственного многим западным людям. По словам автора книги Тары Брах, психотерапевта с 20-летним стажем и учителя буддийской медитации, мы с�можем жить полноценной жизнью только тогда, когда прекратим воевать сами с собой. Тому, как преобразовать неприятие себя, стыд и страх в гармонию и любовь, и посвящен этот бестселлер. В книгу включены истории из жизни автора и ее клиентов, примеры из буддийских притч, а также руководство по медитации.
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