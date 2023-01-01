Ради женщины. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Овдовев, пенсионер Федор Коровин все чаще стал ссориться с единственной дочерью Зоей. По его мнению, Зоя слишком опекала его, и из их отношений исчезла былая легкость. Федор чувствовал себя беспомощным и одиноким. У него возникла идея устроить вечер встречи своих бывших однокурсников. Разыскивая друзей юности, он узнал о том, что его юношеская любовь Ольга Чернова находится в доме престарелых. Федор разыскал ее. Они встретились. Разговор с Ольгой заставил Федора вспомнить о былых чувствах. Они начали встречаться и общаться. Однажды Федор понял, что уже не хочет расставаться с Ольгой. Он предложил ей выйти за него замуж. Ольга была не против. Федор не ожидал, что, когда он сообщит об этом своей дочери, та устроит скандал. Зоя была уверена, что Ольга собирается замуж за Федора исключительно из корыстных целей. По мнению Зои, Ольга хотела уйти из дома престарелых и заполучить квартиру Федора. В день, когда Федор и Ольга собрались подать заявление в ЗАГС, он обнаружил, что исчез его паспорт. Выяснилось, что Зоя, боясь необдуманного поступка своего отца, забрала его документы. Федору пришлось извиниться перед Ольгой, она все поняла. Федор устроил Зое скандал. Зоя наотрез отказалась отдавать документы, и вернула паспорт лишь тогда, когда Федор пообещал ей, что не будет совершать поспешных шагов. Едва дочь ушла, Федор собрал вещи и поехал к Ольге. Он решил поселиться в доме престарелых, ради того, чтобы находиться рядом с любимой. Но там его наотрез отказались принимать без соответствующих бумаг. Зоя примчалась к Ольге и заставила Федора вернуться домой. От свалившихся переживаний Федор заболел, он надеялся на то, что Ольга будет проведывать его, но неожиданно Ольга передала через Зою письмо, в котором отказывалась от дальнейшего общения с Федором. Дочь объяснила, что Ольга испугалась того, что ей придется ухаживать за больным Федором. Но вскоре ситуация прояснилась. Оказывается, дочь встретилась с Ольгой и, угрожая скандалом, заставила написать письмо. Федор поссорился с дочерью. Вскоре Ольга переехала к нему. Спустя время, Ольга помогла Федору простить дочь и помириться с ней.



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