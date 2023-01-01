Ради дочери. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Юрий Зорин был недоволен тем, что его жена, бизнес-леди Анна, уделяет их 12-летней дочери Лизе мало внимания. Когда Лизе исполнился годик, Анна вышла на работу, а Юрий уволился из фирмы, где работал старшим экономистом, и устроился учителем математики в школу. Чаша терпения Юрия переполнилась, когда Анна задержалась до ночи на деловой встрече в день рождения Лизы. Вскоре выяснилось, что у Лизы проблемы с учебой. Юрий обратился за помощью к ее классному руководителю, Тамаре Александровне, и та согласилась заниматься с девочкой дополнительно. Анна начала приходить домой раньше, чтобы видеться с дочерью, но не заставала Лизу – теперь дочь постоянно была у Тамары. Это возмутило Анну, и она увезла девочку на каникулы в дом отдыха, сказав мужу, что хочет побыть с Лизой вдвоем. Оставшись один, Юрий зашел к Тамаре. Она призналась, что влюблена в него с тех пор, как пришла в школу практиканткой. Когда Анна и Лиза вернулись из дома отдыха, Лиза обмолвилась, что там они много общались с дядей Лешей. Юрий заподозрил жену в измене и заявил, что подает на развод. Он был уверен, что Лиза будет жить с ним, но, когда спросил об этом дочь, она ответила, что останется с мамой. На следующий день Лиза пропала. Анна, Тамара и Юрий бросились на поиски. Когда они нашли Лизу, она сказала, что любит родителей и хочет, чтобы они жили вместе.



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