Работник 6. Самвел Аветисян
Wink
Аудиокниги
Работник 6. Самвел Аветисян

Работник 6. Самвел Аветисян (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Современная проза18+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Строго для прочтения, представляем продолжение книги «Работник». В не последней главе книги мы наблюдаем как наш пытающийся удержаться на выравнивающейся поверхности действительности герой, сталкивается с автоматическим отбрасыванием реальностью всего ненужного. Всё больше копаясь в себе и осознанно анализируя происходящее, он учится привыкать видеть будущее.

Работник 6 слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг