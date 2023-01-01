Работник 6. Самвел Аветисян (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Строго для прочтения, представляем продолжение книги «Работник». В не последней главе книги мы наблюдаем как наш пытающийся удержаться на выравнивающейся поверхности действительности герой, сталкивается с автоматическим отбрасыванием реальностью всего ненужного. Всё больше копаясь в себ�е и осознанно анализируя происходящее, он учится привыкать видеть будущее.



Работник 6 слушать на видеосервисе Wink.