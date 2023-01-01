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Работник 6. Самвел Аветисян (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Современная проза18+
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Сюжет
Строго для прочтения, представляем продолжение книги «Работник». В не последней главе книги мы наблюдаем как наш пытающийся удержаться на выравнивающейся поверхности действительности герой, сталкивается с автоматическим отбрасыванием реальностью всего ненужного. Всё больше копаясь в себ�е и осознанно анализируя происходящее, он учится привыкать видеть будущее.
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