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Работник 5. Самвел Аветисян (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Саморазвитие, Современная проза16+
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Сюжет
Строго для чтения, представляю продолжение книги «Работник». Наш, пытающийся сойти с дороги ошибок, герой, интуитивно действует в рамках привычных сценариев и снова встречая сопротивление действительности, отчётливо видит своё вниз по спирали движение. Научившись доверять голосу своей души, робко подаваемому в начале обдумывания решения, понимает, что нужно жить для себя.
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