Работник 5. Самвел Аветисян (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Строго для чтения, представляю продолжение книги «Работник». Наш, пытающийся сойти с дороги ошибок, герой, интуитивно действует в рамках привычных сценариев и снова встречая сопротивление действительности, отчётливо видит своё вниз по спирали движение. Научившись доверять голосу своей души, робко подаваемому в начале обдумывания решения, понимает, что нужно жить для себя.



Работник 5 слушать на видеосервисе Wink.