Работа не полюбит тебя в ответ. Как преданность труду превращает нас в роботов, изнуряет и делает одинокими. Сара Джефф. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Сколько работу ни люби, многим из нас она не отвечает взаимностью: руководство не только не повышает зарплату, но и постоянно добавляет новые обязанности и неоплачиваемые часы. И смена места, увы, мало что меняет. Кажется, что у простых наемных работников нет шансов на лучшую жизнь. Но независимый журналист Сара Джефф в книге — интервью с «рабочими пчелками» из разных стран и сфер деятельности показывает, что ситуация исправима, если приложить определенные усилия. Одни сотрудники добиваются выплаты выходных пособий спустя несколько месяцев после массового увольнения, другие получают компенсации за неоплаченные стажировки, третьи меняют условия не менявшегося десятилетиями контракта. Эта книга о том, как защитить свои права, если вы простой сотрудник, об интересах которого руководство вспоминает в последнюю очередь.



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