Работа без страха. Как создать в компании психологически безопасную среду для максимальной командной эффективности. Эми Эдмондсон (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Страх– мощный психологический кляп, который в некоторых (а на самом деле, во многих) компаниях становится частью рабочего костюма. И дело не только в боязни наказания или увольнения. Люди молчат, чтобы не попасть в неловкое положение, не потерять лицо или не оказаться гонцом с плохими новостями. Нежелание расстроить или оскорбить начальника– тоже нередкая причина, по которой сотрудники предпочитают держать свое мнение при себе. Почему это опасно для бизнеса? Почему упал космический шаттл, столкнулись самолеты и чуть не пошли ко дну такие гиганты, как Volkswagen и Nokia? Эми Эдмондсон, профессор лидерства и менеджмента Гарвардской школы бизнеса, на множестве примеров из самых разных отраслей доказывает, что психологическая безопасность влияет не только на финансовые показатели организации, но и в отдельных случаях позволяет избежать краха и настоящих трагедий. Конечно, не каждая идея хороша и не каждый вопрос уместен, но гораздо хуже, когда сотрудники боятся высказывать любые идеи, задавать вопросы или сообщать о проблемах. Сегодня жизненно важно создавать в организациях такую среду, в которой межличностный климат не приводит к подавлению, замалчиванию, высмеиванию или запугиванию. Чтобы в компании всегда находилось место инновациям, требуется атмосфера, способствующая взаимному обмену знаниями между людьми! А знания– это в том числе сомнения, вопросы, ошибки и неудачи. Не бойтесь услышать правду, не стремитесь только к хорошим новостям! Начните строить свободную от страха культуру уже сейчас, и очень скоро ваш бизнес получит сильнейший заряд знаний, идей и инноваций!



Работа без страха слушать на видеосервисе Wink.