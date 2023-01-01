WinkАудиокнигиРабота без страха. Как создать в компании психологически безопасную среду для максимальной командной эффективности. Эми Эдмондсон. Ключевые идеи книги
Работа без страха. Как создать в компании психологически безопасную среду для максимальной командной эффективности. Эми Эдмондсон. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Нон-фикшн32 мин16+
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Сюжет
Страх перед начальством, харассмент и токсичное поведение руководителей демотивируют сотрудников и блокируют их потенциал. Таланты сотрудников раскрываются по максимуму только в условиях открытости, взаимного уважения и свободы высказываний. Успех и инновации в компании очень сильно зави�сят от атмосферы на рабочем месте и психологической безопасности. Эффективный лидер — проводник культуры общения и психологического благополучия в команде. Продуктивное отношение лидера к ошибкам и неудачам, мнениям и идеям людей мотивирует их, способствует большей вовлеченности и преданности организации.
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