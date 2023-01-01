Quit. Как понять, когда пора уходить. Энни Дьюк. Ключевые идеи книги
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Quit. Как понять, когда пора уходить. Энни Дьюк. Ключевые идеи книги

Quit. Как понять, когда пора уходить. Энни Дьюк. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Нон-фикшн29 мин16+

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Сюжет

Отказ ― проявление слабости и малодушия, это удел лузеров. Этому учат нас с детства. В итоге мы упорно работаем и учимся, но почему-то не всегда достигаем цели. Все потому… что не умеем бросить начатое дело.
Для Мухаммеда Али упорство обернулось катастрофой. Он бился на ринге, пока не стал инвалидом. А мог бы сохранить здоровье, если бы прислушался к советам врачей и уговорам близких и ушел из спорта на несколько лет раньше.
В некоторых ситуациях отказ ― это не зло, а благо. Отказ позволяет компаниям и людям увеличивать скорость, повышать эффективность и экспериментировать в условиях неопределенности. Люди, которые умеют отказаться от задуманного вовремя, а не когда все уже очень плохо, высвобождают время, энергию и средства для чего-то действительно значимого.

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