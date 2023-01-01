Queen. Фредди Меркьюри: наследие. Павел Сурков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Это творческая биография Фредди Меркьюри и группы Queen, но также и настоящее расследование фактов биографии великого музыканта и человека. В своей первой книге «Queen. Все тайны Фредди Меркьюри и легендарной группы» Павел Сурков дал обстоятельный рассказ истории группы Queen и ее фронтмена Фредди �Меркьюри, но в ней еще осталось множество нерассказанных эпизодов и нерасшифрованных страниц биографии. В этой аудиокниге, опираясь и на новые факты, автор делится с читателем новыми данными, тем самым заполняя возможные пробелы и недочеты предыдущей работы, снабдив еe подробной библиографией, ссылками на статьи и публикации.



Queen слушать на видеосервисе Wink.