Queen. Фредди Меркьюри. Биография. Лесли-Энн Джонс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этой выдающейся биографии рок-журналистка Лесли-Энн Джонс, сопровождавшая группу Queen во многих турах, исследует мифы, слухи и домыслы, открывающие неожиданно скромного и обаятельного – настоящего Фредди. Биография, написанная Лесли-Энн Джонс, основана на беспрецедентном доступе к ключевым фигурам жизни Фредди, включая его любовников, родственников, друзей, коллег, издателей, фотографов и продюсеров и отличается аккуратнейшим подходом к фактам. Приводя множество точек зрения, Джонс неуклонно проясняет один-единственный вопрос – каким же Фредди Меркьюри видел самого себя? И преуспевает в этом.



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