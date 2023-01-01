Quantum compita. Алексей Лавров
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Quantum compita. Алексей Лавров

Quantum compita. Алексей Лавров (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези358 мин16+

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Сюжет

Вторая книга серии. Испытателям не сообщают о гибели их физических носителей в родном мире. Говорят, что пока, временно, до устранения технических проблем штатный выход из игры невозможен, а игровая гибель персонажа приведeт к гибели мозга. Герои, ещe считая всe происходящее игрой, вынуждены бороться за собственные жизни.

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