Quantum compita. Алексей Лавров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вторая книга серии. Испытателям не сообщают о гибели их физических носителей в родном мире. Говорят, что пока, временно, до устранения технических проблем штатный выход из игры невозможен, а игровая гибель персонажа приведeт к гибели мозга. Герои, ещe считая всe происходящее игрой, вынуждены бо�роться за собственные жизни.



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