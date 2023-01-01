Пыльца фей. Дмитрий Блейк (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Территория F» – это серия нашего издательства, которая будет знакомить читателей и слушателей с новыми именами в детской и подростковой фантастике. Серия составлена на основе шорт-листа одноименного конкурса, проведенного «1С-Паблишинг» совместно с порталом «Author.Today» Дмитрий Блейк – разносторонний писатель, тяготеющий к жанрам фэнтези и мистики. Роман «Пыльца фей», ставший финалистом конкурса, это волшебная сказка для детей среднего школьного возраста. Одиннадцатилетний Майкл пережил серьезную трагедию. Его родители погибают. Все считают это несчастным случаем, но сам мальчик иного мнения, так как накануне их гибели он видел реалистичный страшный сон. Попытка разобраться в произошедшем и раскрыть тайну того, чем занимались его родители на самом деле, приводит Майкла в старый заброшенный дом. Там мальчик сталкивается с тем, что раньше казалось ему возможным только в сказках. Майклу предстоит узнать о себе много нового, найти новых друзей и бросить вызов злу, которое лишило его самых близких людей. Слушайте подробности в аудиокниге



Пыльца фей слушать на видеосервисе Wink.