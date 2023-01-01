Пылающие Дюзы – 2. Дем Михайлов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Дем Михайлов – известный российский писатель-фантаст, один из основоположников ЛитРПГ, автор популярных циклов романов в жанрах фэнтези и боевой фантастики. Роман «Пылающие дюзы 2» написан в жанре космической боевой фантастики и продолжает первую книгу с одноимённым названием. Главный герой Тимофей Градский – сирота. Он выходец с затерянной в далёком космосе станции, получившей прозвание «Невезуха». Работы на станции мало, жизнь обитателей скучна и однообразна, руководство погрязло в коррупции и слилось с местным криминалом. Поэтому Тим решился на опасный выбор. Он стал гроссом – охотником за головами, тем, кто имеет право карать находящихся в розыске преступников на месте и получать за это солидное вознаграждение. Вот только выбор этот привёл к тому, что ему и его единственному другу искину «Лео» пришлось в спешном порядке покинуть станцию, оказавшись в открытом космосе на наспех собранном корабле. Герои не затерялись в космосе, и Тимофей продолжает охоту, повышая свой уровень гросса. Перед ним станция «Мирная туманность», где можно получить новые заказы на смертников и наладить полезные связи. Главное, не растеряться и всё делать расчётливо. А в этом всегда поможет «Лео».



Пылающие Дюзы – 2 слушать на видеосервисе Wink.