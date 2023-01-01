Пятый день осенней выставки. Евгений Носов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Радиопостановка по одноименному рассказу. В конце осени на окраине областного города открылась сельскохозяйственная выставка. Доярка Анисья Квасова и ее односельчане демонстрируют достижения своего колхоза. Наблюдая за посетителями, пришедшими в павильон животноводства, Анисья вспоминает, как жила, как работала в тяжкие военные годы… Исполнители: От автора – Савич Юрий; Анисья Квасова, доярка – Марецкая Вера; Донька Махотина, телятница – Пашкова Лариса; Клавдюха – Блохина Клавдия; Игорек и 2-й мальчик – Бокарева Зинаида; Мама Игорька – Белоусова Мария; Анна Павловна – Осипова Ирина; “Интеллигентный мужчина” – Федоров Евгений; Иван Тихонович – Парфенов Николай; Лоточница – Адамайтис Элеонора; Отец 2-го мальчика – Ключарев Игорь; Репродуктор – Горячих Любовь; “Бритоголовый” – Сергеев Геннадий; Колхозник – Киселев Александр



Пятый день осенней выставки слушать на видеосервисе Wink.