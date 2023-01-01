Пятое солнце. Елена Бумагина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед нами дебютная книга российской писательницы Елены Бумагиной, с которой она вошла в шорт-лист литературной премии Bookscriptor (номинация Young Adult). Это мистический роман. В основе сюжета – приключения подростков в спортивном лагере. Главную героиню зовут Зоя, ей пятнадцать. Родители отправили еe в лагерь особо не спрашивая, и теперь ей предстоит отстаивать свой статус. Ведь все здесь разделены по группировкам. Придeтся противостоять «королеве лагеря» Полине, слово которой закон, недаром большинство девушек еe боятся и всячески стараются угодить. Меж тем неожиданно выясняется, что каждые пять лет в лагере происходят таинственные события, а сами эти места имеют дурную славу, закрепившуюся за ними ещe со времeн графини Бесовой… Хотите знать, что было дальше? Слушайте!



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