Пятое купе. Арди Лийвес (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Антс и Алли не смогли сохранить свою любовь и расстались из-за нелепых ссор, обид, нежелания выслушать и понять друг друга. Прошло два года, и они случайно встретились в поезде. Антс понимает, что отказался от настоящей любви и решает бороться за нее… Исполнители: Антс Вооремаа – Стриженов Олег; Алли Кангур – Антоненко Анна; Ильмар Соотна – Степин Анатолий; Март – Аугшкап Агрий; Начальник отдела кадров – Журавлева Наталья; Райдо – Беляков Виталий; Старик – Абрамов Валентин; Старуха – Фонина Мария; Мильви – Лукьянова Марина; Айно – Сафронова Тамара; Реет – Бычкова Аэлита; Шеппи – Иванова Людмила; 1-я девушка – Хохлова Людмила; 2-я девушка – Манякина Белла; 3-я девушка – Непомнящая Таисия; Секретарь – Литвиненко-Михайлова Татьяна; Пожилой мужчина – Арутюнян Эдуард; Молодой мужчина – Шутов Виктор; Парень со стройки – Политковский Борис; Проводник – Давыдов Тигран; Контролер и Голос в репродукторе – Каневский Леонид



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