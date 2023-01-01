Пятничный менеджер. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Рабочий день подошел к концу, вы ведь хорошо сегодня потрудились? Тогда самое время наградить себя парочкой веселых историй от «Пятничного менеджера». В пятницу вечером серьезные, неулыбчивые менеджеры снимают галстуки, запирают в кабинете кипы важных бумаг и меняются до неузнаваемости, обретая несерьезный взгляд на свою работу. В этой аудиокниге они поделятся ироничными рассказами о работе менеджеров и консультантов, сказками о бизнесе с новой моралью и множеством смешных историй. Слушайте и отдыхайте! Этим вечером скучно не будет…



Пятничный менеджер слушать на видеосервисе Wink.