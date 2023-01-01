Пятьдесят восемь лет в Третьяковской галерее. Николай Мудрогель (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Николай Андреевич Мудрогель один из немногих сотрудников Третьяковской галереи, первые шестнадцать лет работы которого прошли в ближайшем общении и под непосредственным руководством самого ее основателя Павла Михайловича Третьякова. Поступив в галерею пятнадцатилетним мальчиком, Мудрогель ко времени смерти П. М. Третьякова уже являлся опытным, прошедшим прекрасную музейную выучку техническим работником, хорошо усвоившим всю сложную специфику музейного дела. Живя с раннего детства постоянно в доме Третьяковых и работая с юных лет в том окружении людей и событий, среди которых росло и формировалось собрание галереи, он имел возможность в качестве близкого свидетеля наблюдать жизнь и деятельность П. М. Третьякова, а также всю окружающую его обстановку. Именно поэтому так ценны и интересны воспоминания Николая Андреевича, как живой документ, как страница истории галереи.



Пятьдесят восемь лет в Третьяковской галерее слушать на видеосервисе Wink.