Пятая Космическая. Вячеслав Шалыгин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта война, получившая название Пятой Космической, вызревала давно и началась внезапно. Сошлись в кровавой схватке солдаты Земной Федерации и Демократического Альянса, возглавляемого Марсом. Но пламя космических битв скрывало за собой зловещую фигуру Тайного Советника – человека (или монстра?), который под прикрытием братоубийственной войны решил стать правителем всей Галактики. Цивилизация оказалась на краю гибели – но на пути кровавого маньяка встал подполковник Павел Преображенский и его «Возрождение» – организация, объединившая лучших сынов человечества. И еще – Выживший, посланник далеких времен, помогающий сохранить и реализовать Главную последовательность событий…



Пятая Космическая слушать на видеосервисе Wink.