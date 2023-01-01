Пять желаний для дракона. Татьяна Серганова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной писательницы Татьяны Сергановой – «Пять желаний для дракона». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Однажды на пороге моего дома возник совершенно незнакомый дракон и предложил уже завтра выйти за него замуж. Разумеется, родные сражу готовы были паковать мои чемоданы. А я попыталась найти путь к спасению. И нашла! Пять самых невероятных и невозможных желаний, которые дракон должен будет исполнить, чтобы я согласилась стать его женой. *** Главное правило клуба «Драконьи Занозы» – никто не должен знать про клуб «Драконьи Занозы». Волшебное место объединило нас, а карты таро предсказали будущее. Каждой – по дракону! А что со всеми этими предсказаниями делать, никто не сообщил. Слушаем, лайкаем, активно комментируем!)



Пять желаний для дракона слушать на видеосервисе Wink.