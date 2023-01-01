Пять шагов от менеджера до PR-директора. Марина Горкина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В аудиокниге рассказывается о том, как сделать карьеру в бизнес-PR. Приведенные в ней рекомендации подскажут и новичку, и опытному менеджеру по связям с общественностью, какие шаги он может предпринять для дальнейшего продвижения в профессии. Кроме того, это отличное практическое пособие для всех, кто занимается PR: из глав, посвященных советам по ремеслу, слушатель узнает, как наладить взаимодействие со СМИ, провести пресс-конференцию, семинар, организовать выпуск корпоративного издания и т.д.



Пять шагов от менеджера до PR-директора слушать на видеосервисе Wink.