Пять пороков команды. Притчи о лидерстве. Патрик Ленсиони. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В книге «Пять пороков команды» Патрик Ленсиони напоминает, что от лидера требуется не только сила воли и харизма, но и проницательность. В форме притчи автор рассказывает историю одной вымышленной фирмы из Силиконовой долины, которая сталкивается с кризисом управления. Новым генеральным директором избрана Кэтрин Петерсен. Эта немолодая женщина никогда не работала в сфере высоких технологий, зато обладает даром создавать сплоченную команду. Ленсиони наглядно объясняет, в каких случаях коллектив не способен работать как единое целое. Он раскрывает суть пяти дисфункций: отсутствие доверия, страх перед конфликтом, нетребовательность, безответственность и невнимательность к результатам.



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