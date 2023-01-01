Пять похищенных монахов. Юрий Коваль (книга, 1976) слушать онлайн

Юрий Иосифович Коваль – один из самых любимых детских писателей второй половины XX века у нас в стране, сценарист мультфильмов и детских фильмов, художник, автор и исполнитель собственных песен. Пожалуй, самая известная книга Ю. Коваля – юмористическая детективная трилогия о приключениях Васи Куролесова, который помогает милиционерам из города Карманова. Сыщиков ждут весeлые, а порой даже опасные расследования, погони, перестрелки, поиски преступников и схватки с бандитами… Во второй части трилогии Вася Куролесов и доблестные кармановские милиционеры капитан Болдырев и старшина Тараканов охотятся за шайкой воров во главе с Моней Кожаным. А заодно помогают московским мальчишкам Кренделю и Юрке отыскать похищенных голубей.



Пять похищенных монахов слушать на видеосервисе Wink.