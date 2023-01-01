Пять недель на воздушном шаре. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Пять недель на воздушном шаре" – первый роман из цикла «Необыкновенные путешествия». Доктор Самуэль Фергюсон и его спутники путешествует по неизведанной Африке, используя пилотируемый воздушный шар собственной конструкции, и совершают географические открытия. Нередко исследователи лишь чудом спасаются от гибели, на них нападают туземцы и дикие птицы… Жюль Верн – один из самых известных прозаиков, писавших в жанре научной фантастики и приключенческой литературы. Его перу принадлежат 66 романов, в том числе неоконченные, опубликованные лишь в конце XX века. Герои Жюля Верна отважно вступают в противоборство со стихиями, используя свою ловкость, смекалку и невиданную технику.



Пять недель на воздушном шаре слушать на видеосервисе Wink.