Пять недель на воздушном шаре. Жюль Верн
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Пять недель на воздушном шаре. Жюль Верн

Пять недель на воздушном шаре. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Приключения633 мин12+
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Сюжет

"Пять недель на воздушном шаре" – первый роман из цикла «Необыкновенные путешествия». Доктор Самуэль Фергюсон и его спутники путешествует по неизведанной Африке, используя пилотируемый воздушный шар собственной конструкции, и совершают географические открытия. Нередко исследователи лишь чудом спасаются от гибели, на них нападают туземцы и дикие птицы… Жюль Верн – один из самых известных прозаиков, писавших в жанре научной фантастики и приключенческой литературы. Его перу принадлежат 66 романов, в том числе неоконченные, опубликованные лишь в конце XX века. Герои Жюля Верна отважно вступают в противоборство со стихиями, используя свою ловкость, смекалку и невиданную технику.

Пять недель на воздушном шаре слушать на видеосервисе Wink.

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