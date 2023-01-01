Пять дорог. Елизавета Шумская (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Ива, Златко, Калли, Дэй, Грым и Ло продолжают искать раскиданные по миру артефакты. Гаргулья и вампир ушли в глубокие подземные ходы. Знахарка и тролль подбираются к Горам Пред Вечными Снегами. Златко же путешествует по якобы благополучным Срединным землям. А эльф и вовсе плывет, считай, на курорт – к ярким и тепным южным островам. Только чья история в итоге окажется страшнее?



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