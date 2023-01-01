Пять дней до конца света. Антон Мамон
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Пять дней до конца света. Антон Мамон

Пять дней до конца света. Антон Мамон (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Фантастика, Детективы18+

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О книге

2020 год. Всем известные события погрузили континенты во тьму отчаяния. Кто-то должен рискнуть жизнью, чтобы исправить ошибку, вернуть человечеству привычный мир. Но что если выбор падет на того, кто не привык считаться с чужими интересами… того, кто прожигает молодость в костре азартных игр, алкоголя и сомнительных связей… того, кто находится в шаге от самоубийства… Пять дней до конца света – все, что осталось у Юрия Ломова. Надежда на спасение еще никогда не была столь призрачной.

Пять дней до конца света слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика, Детективы

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