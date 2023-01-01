WinkАудиокнигиПять амфор фалернского. Сергей Изуграфов
Пять амфор фалернского. Сергей Изуграфов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения, Современная проза290 мин18+
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О книге
Алекс Смолев переезжает из Санкт-Петербурга на греческий остров Наксос, где Алекс покупает виллу и виноградник. Загадочные убийства постояльцев виллы и жителей острова заставляют Смолева принять активное участие в расследовании преступлений. Ему помогают его друзья, работники виллы, инспекто�р уголовной полиции острова и даже Бюро Интерпола в Греции. И вот снова очередное преступление ставит полицию в тупик…
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