Путевые записки. Павел Анненков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Пять очерков, обработанных Анненковым, представляют собой рассказ о достопримечательностях, природе, прошлом и настоящем главных городов Европы в первую половину 1840-х годов. Они являются качественно новым материалом по сравнению с «Письмами из-за границы», опубликованными в «Отечественных �записках» за 1841–43 гг., хотя в некоторых деталях и совпадают с ними.



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