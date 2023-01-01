WinkАудиокнигиПутевые записки. Павел Анненков
Путевые записки. Павел Анненков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Нон-фикшн235 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Пять очерков, обработанных Анненковым, представляют собой рассказ о достопримечательностях, природе, прошлом и настоящем главных городов Европы в первую половину 1840-х годов. Они являются качественно новым материалом по сравнению с «Письмами из-за границы», опубликованными в «Отечественных �записках» за 1841–43 гг., хотя в некоторых деталях и совпадают с ними.
Путевые записки слушать на видеосервисе Wink.