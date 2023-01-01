Путешествие из Петербурга в Москву. Александр Радищев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман А.Н.Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» – одно из самых значительных явлений русской литературы восемнадцатого века. Он написан в популярном тогда жанре «путешествия» и посвящен воспитанию человеческого достоинства. В этой книге автор описывал бедственность крестьянского �положения и разорение сельского хозяйства. Первое издание книги, появившееся в конце XVIII века, было уничтожено правительством Екатерины II, и книга более 100 лет находилась под запретом. Передовые люди XIX века бережно сохранили несколько экземпляров первого издания книги, тайком читали их и переписывали. В наше время книга не раз переиздавалась по этим уцелевшим экземплярам.



Путешествие из Петербурга в Москву слушать на видеосервисе Wink.