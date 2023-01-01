Путешествие длиною в жизнь. Уроки, которые я выучил за 15 лет работы CEO Walt Disney. Роберт Айгер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

15 лет назад Disney был на грани краха: ни новых идей, ни новых технологий. Успех Микки Мауса остался далеко в прошлом. Именно в это время Роберт Айгер стал генеральным директором компании. Айгеру пришлось столкнуться с недоверием к предлагаемым им бизнес-решениям, участвовать в сложных переговор�ах с главами более успешных корпораций и наверстывать упущенные компанией возможности. Он сделал это в кратчайшие сроки: спустя полтора десятилетия Disney — сильнейший игрок в индустрии развлечений, выпускающий один за другим фильмы с миллиардными кассовыми сборами. Как Айгеру это удалось? Впервые он решил поделиться своей историей с нами.



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