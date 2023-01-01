Путь выдающихся людей. Убеждения, принципы, привычки. Брендон Берчард
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Путь выдающихся людей. Убеждения, принципы, привычки. Брендон Берчард

Путь выдающихся людей. Убеждения, принципы, привычки. Брендон Берчард (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Психология696 мин12+

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Сюжет

Что помогает стать незаурядным в любом деле? Шесть важных привычек. Эти привычки есть у CEO компаний Fortune 50, звезд шоу-бизнеса, олимпийцев и других успешных людей. Книга основана на исследованиях и опросах, на опыте автора. Брендон Берчард – основатель Академии экспертов и автор бестселлера один из лучших в мире бизнес-тренеров по мотивации. Брендону посчастливилось получить от жизни золотой билет – второе рождение – после серьезной автомобильной аварии, в которую он попал в одной из развивающихся стран. С тех пор он помогает людям найти себя, жить полноценной жизнью и идти к мечте – это стало его жизненным кредо. Книги, рассылки, программы и выступления Брендона, известного и очень успешного в финансовом плане наставника, вдохновляют более 2 миллионов людей в год. Он выступает на одной сцене с легендарными личностями – далай-ламой, сэром Ричардом Брэнсоном, Стивеном Кови, Тони Роббинсом, Дипаком Чопра, Марианной Уильямсон, Джоном Грэйем, Кейтом Феррацци, Харвом Экером, Тони Шейем, Дэвидом Бахом, Джеком Кэнфилдом и другими лидерами и гуру индустрии наставничества. В числе его клиентов – крупнейшие компании и некоммерческие организации со всего мира слушать его выступления и участвовать в семинарах приезжают тысячи руководителей и бизнесменов из разных стран.

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