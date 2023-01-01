Путь Шамана. Шаг 4. Призрачный замок. Василий Маханенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новое погружение в мир Барлионы – одного из лучших миров проекта LitRPG! Что может сделать игровой клан без замка? Ответ очевиден – ничего, поэтому главной задачей любого лидера в игровом мире является получение собственного места обитания. Исходя именно из такой позиции, Махан – Верховный Шаман, глава клана «Легенды Барлионы», принял предложение Императора и Властелина по уничтожению армии Призраков, поселившихся в Альтамеде – Призрачном замке. Однако обычное на первый взгляд задание запустило такой маховик событий, что Шаману ничего не оставалось, кроме как включать свою интуицию и действовать порой по наитию. Ведь игроку, за которым охотится сразу три ведущих клана континента, ничего другого не остается… © ИДДК



Путь Шамана слушать на видеосервисе Wink.