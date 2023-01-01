Путь розы. Внутри цветочного бизнеса. Как выводят и продают цветы, которые не сумела создать природа. Эми Стюарт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Цветы – это не только приятный подарок или хобби. За каждой подаренной розой или лилией стоит целая индустрия: прежде чем попасть в местный цветочный, цветку нередко приходится пересекать целые континенты. К тому же не всякий привычный нам цветок – творение природы: многие цветы выведены и усовершенствованы селекционерами. За кулисами этой удивительной индустрии побывала Эми Стюарт – любительница природы и создательница увлекательных книг о растениях. Она пообщалась с фермерами, садовниками, биологами, перевозчиками, флористами, – и собрала в этой книге самое интересное о том, как создают цветы. Благодаря ей за каждым букетом открывается целый мир на стыке природы, бизнеса и технологий.



Путь розы слушать на видеосервисе Wink.