WinkАудиокнигиПуть на Амальтею. Повести и рассказы. Аркадий и Борис Стругацкие
Путь на Амальтею. Повести и рассказы. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Русская литература456 мин12+
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Сюжет
Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкие – классики современной научной и социальной фантастики. Произведения Стругацких издавались в переводах на 42 языках в 33 странах мира. На русском языке вышло четыре полных собрания их сочинений.
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