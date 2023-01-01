Путь к богатству. Родина благополучия и изобилия. Екатерина Родина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига-тренинг. Упражнения и правила, которые будут менять вас. Быстро, кардинально и безвозвратно. Вы больше не сможете считать копейки, их будет слишком много, вам не удастся плохо одеться, поехать отдыхать в деревню вместо моря или отказать себе в походе в дорогой ресторан. У вас будут �деньги, и вам придется их тратить. Если вы не боитесь, что в кармане появится пара лишних миллионов, смело начинайте слушать эту аудиокнигу. Издание создано практикующим психологом, автором программы «Виртуозное управление личным и семейным бюджетом». В ее тренингах участвовали тысячи женщин, и все они утверждают – их путь к деньгам начался именно со встречи с Екатериной.



Путь к богатству слушать на видеосервисе Wink.