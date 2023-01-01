Путь искупления. Джон Харт (книга, 2020) слушать онлайн

Элизабет Блэк – герой. Она – полицейский, в одиночку сумевшая вызволить из запертого подвала молодую девушку, застрелив двух ее похитителей. Но она – полицейский со своим тайным прошлым. И не только она одна… Эдриен Уолл освободился из тюрьмы, где провел тринадцать жутких лет. И за первой же две�рью, которую он открывает, его ждет мальчишка с револьвером в руке, горящий желанием отомстить за смерть своей матери. Но это меньшая из проблем Эдриена… А в глубине леса, на алтаре заброшенной церкви, остывает тело, накрытое белым полотном. И оно не первое из тех, что были найдены там… Этот город на краю пропасти. Он идет по пути искупления.



Путь искупления слушать на видеосервисе Wink.