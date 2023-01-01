Пуся. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Пуся. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Пуся. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

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О книге

40-летний учитель труда Анатолий Самолетов собрался жениться, его мама Вера Петровна восприняла эту новость в штыки. Анатолий расписался с Надеждой Звонаревой, переехал к ней, но жену с мамой знакомить не торопился. Вера Петровна начала звонить Анатолию, невестку она игнорировала, зато сына заставляла приезжать к ней каждый день, якобы заболела кошка Пуся, которую восемь лет назад Анатолий нашел на улице. Надя решила забрать животное к себе, Вера Петровна, естественно, добровольно отдавать ее не захотела. Анатолий оказался между двух огней, всюду виноватый. Но как-то Надя силой забрала кошку, и унесла домой. Через пару дней Пуся от Нади сбежала. Но расстроила Анатолия не потеря кошки, а слова матери, которая убедила его в том, что Надя тоже манипулирует им. Анатолий ушел от Нади, но вскоре понял свою ошибку и побежал к ней мириться. Оказалось, Надя все эти дни искала Пусю и нашла. Вера Петровна узнав о том, что кошка нашлась, а Анатолий с Надей помирились, поняла, что если дальше будет давить на сына, то однажды его потеряет. Свекровь приняла невестку, и Анатолий впервые вздохнул свободно, два самый дорогих для него человека нашли общий язык.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

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