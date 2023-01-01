Пустая колыбель. Вера Ард (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Страшная эпидемия поразила страну. С каждым днем все больше новорожденных становятся жертвами неизвестной болезни, не дающей детям прожить на свете и дня. Врачи бьют тревогу, а религиозные и политические деятели пытаются использовать ситуацию в своих целях. Долгожданная беременность для героини оборачивается кошмаром. Несмотря на мнение окружающих, она решает сохранить ребенка, не представляя к каким ужасным последствиям это приведёт. Победитель конкурса «Перепиши 2020». Вадим Панов о книге: «„Пустая колыбель“ для меня – безусловный лидер (среди конкурсантов). Вера Ард отыскала идеальную середину между сентиментальной историей и подлинной драмой. Книга, уверен, будет интересна широкому кругу читателей».



Пустая колыбель слушать на видеосервисе Wink.