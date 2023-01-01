Пусть будут Мальдивы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Пусть будут Мальдивы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Пусть будут Мальдивы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство27 мин16+

Сюжет

49-летний хирург Станислав Власов был человеком дела, но когда он узнал, что его единственный сын – Тимур- уходит к женщине старше его, да еще и с ребенком, он растерялся. Психолог предложил дать сыну возможность почувствовать себя взрослым, но Станислав решил сделать все, чтобы вернуть Тимура домой. Он познакомился с Ольгой – женщиной, к которой ушел его сын, привел ее в квартиру своего друга, который был в отпуске и соврал, что давно любит Ольгу, но пока не разведется, жить с ней не сможет. Станислав начал бегать к Ольге и проверять, ходит ли к ней Тимур. Но застать Тимура с Ольгой он не мог, потому не получалось уличить Ольгу и убедить Тимура в том, что она ему не пара. Станислав решил, что он встретил не ту Ольгу, но Тимур подтвердил, что живет с Ольгой – фотографом, и он счастлив. Станислав был в ярости, Ольга нравилась и ему, но жена была ближе и дороже, своей цели Станислав не добился, сын по-прежнему встречался с Ольгой, что же делать дальше? Станислав пошел ва-банк, он показал фотографию Ольги сыну и заявил, что они давно уже живут вместе, сын с усмешкой показал ему фотографию девушки, с которой он живет – ею оказалась девушка из провинции, которую Станислав заставил сына бросить. Станислав понял свою ошибку, объяснил Ольге, что они не смогут быть вместе, а жене предложил отправиться в отпуск в самую дальнюю точку, она выбрала Мальдивы.

Пусть будут Мальдивы слушать на видеосервисе Wink.

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