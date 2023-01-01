Пусть будут Мальдивы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

49-летний хирург Станислав Власов был человеком дела, но когда он узнал, что его единственный сын – Тимур- уходит к женщине старше его, да еще и с ребенком, он растерялся. Психолог предложил дать сыну возможность почувствовать себя взрослым, но Станислав решил сделать все, чтобы вернуть Тимура домой. Он познакомился с Ольгой – женщиной, к которой ушел его сын, привел ее в квартиру своего друга, который был в отпуске и соврал, что давно любит Ольгу, но пока не разведется, жить с ней не сможет. Станислав начал бегать к Ольге и проверять, ходит ли к ней Тимур. Но застать Тимура с Ольгой он не мог, потому не получалось уличить Ольгу и убедить Тимура в том, что она ему не пара. Станислав решил, что он встретил не ту Ольгу, но Тимур подтвердил, что живет с Ольгой – фотографом, и он счастлив. Станислав был в ярости, Ольга нравилась и ему, но жена была ближе и дороже, своей цели Станислав не добился, сын по-прежнему встречался с Ольгой, что же делать дальше? Станислав пошел ва-банк, он показал фотографию Ольги сыну и заявил, что они давно уже живут вместе, сын с усмешкой показал ему фотографию девушки, с которой он живет – ею оказалась девушка из провинции, которую Станислав заставил сына бросить. Станислав понял свою ошибку, объяснил Ольге, что они не смогут быть вместе, а жене предложил отправиться в отпуск в самую дальнюю точку, она выбрала Мальдивы.



Пусть будут Мальдивы слушать на видеосервисе Wink.